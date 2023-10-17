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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيولا رشا تحيي حفلا في دار الأوبرا.. الخميس

صدى البلد

تحت عنوان بين الشرق والغرب، تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى وفرقتها حفلا فى الثامنة والنصف مساء الخميس 19 اكتوبر على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة ، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية) - الليل وآخره - الضوء الشارد - الرجل الآخر - السقوط فى بئر سبع  لـ ياسر عبد الرحمن ، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي ، ميدلى سيد درويش بمناسبة مئويته رؤية وإعداد أمير عوض ، اضافة الى عدد من الاعمال الغربية الشهيرة بعضها رؤية واعداد محمد عشى الذى يشارك كضيف شرف على آلة البيانو الى جانب تابلوهين استعراضيين تصميم وإخراج هانى حسن.

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تضم الفرقة العازفين امير عوض ( بيانو ) ، محمد حسن ( كى بورد ) ، امجد عبد البارى (باص جيتار )، وليد خليل ( درامز ) ، عمرو راشد - هاني زين ( بركشن ) ، محمد دبور (ايقاع ) ، يحيى الهرميل ( ماريمبا ) ، سيد الحسينى ( مزمار ) ، محسن الشيمى ( ربابة ).

يذكر ان عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسيرفتوار عام 2001 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006 ، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016 ، وتعمل حاليا استاذ دکتور بأكاديمية الفنون واستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهرة السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبيه المصريه للموسيقى المعاصره منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن، كاتبة بالعديد من الاصدارات الصحفية الورقية والالكترونية ، نالت جوائز وشهادات تقدير متعددة ، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية ، وطافت دولا عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.

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