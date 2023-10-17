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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الناقدة سهام عبد السلام

سهام عبد السلام
سهام عبد السلام

أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي بيانا، لنعي الناقدة الراحلة سهام عبد السلام. 

 

وجاء في البيان:" ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي والعاملين به، بخالص التعازي لأسرة الفنانة والناقدة السينمائية الراحلة سهام عبد السلام، راجين من الله أن يغفر للفقيدة ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان". 

 

لمشاهدة البيان من هنا

 

توفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، اليوم الثلاثاء، وتعتبر واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

 

وكان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرضت على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

 

 

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

 

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها  والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

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