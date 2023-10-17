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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء| تفاصيل

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سوف يتم إنشاء أول محطة هيدروجين أخضر بمحافظة جنوب سيناء وذلك بمدينة طور سيناء.


 جاء  ذلك خلال  استقبال  محافظ جنوب سيناء اليوم  وفد شركة رينيرجى جروب بارتنرز  تحالف الإنتاج الحربى مع شركة جرين تك ايجيبت  وذلك للترحيب بهم أثناء الزيارة الميدانية للموقع المقترح لتنفيذ مشـروع إنشـاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء.

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الحكومة  فى مجال الهيدروجين الأخضر ومتطلبات التنمية المستدامة 
وخاصة بعد  قرار  رئيس مجلس الوزراء 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفي إطار التعاون  بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الإنتاج الحربى.

 

حيث رحب المحافظ  بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة لما تتميز به من مقومات طبيعية وطبوغرافية تساهم على نجاح المشروع مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة  
وذلك  فى حضور كلا من اللواء أحمد  الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد و مبروك  الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء المهندس مصطفى عبده احمد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

جنوب سيناء هيدرجين اخضر طور سيناء أول محطة اللواء خالد فودة

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