عضو بمجلس حقوق الإنسان: الضمير العالمي نائم تجاه ما يحدث في غزة

قال عصام شيحة عضو مجلس حقوق الإنسان، إننا نتعرض لأزمة عنيفة جدا تعالج بدقة متناهية ومع منظومة دولية فجة أعلنت بشكل واضح عن إزدواجية المعايير.

وأضاف عضو مجلس حقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أننا الآن نري جرائم ترتكب من التهجير القسري والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المتعددة والعالم صامت، معقبا: “نرى لأول مرة مجلس الأمن فشل فشلا ذريعا فى وقف إطلاق النار فى غزة”.

وتابع عصام شيحه عضو مجلس حقوق الإنسان: “نرى لأول مرة دول تشجع المعتدي على الاستمرار فى اعتدائه وقتل المدنيين، والضمير العالمي نائم لابد من أن يستيقظ”.