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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد مبكية من داخل مستشفى المعمداني بعد قصفه على يد الاحتلال الإسرائيلي

من داخل مستشفى المعمداني
من داخل مستشفى المعمداني

صوت الصراخ يضوي في أرجاء مستشفى المعمداني، هلع وخوف على وجوه الأطفال التي كادت تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ غير قادرين على الركض والفرار من القصف المستهدف للمستشفى التي يرقدون فيها لتلقي أدني الخدمات الطبية المتاحة، هكذا المشهد في مستشفى المعمداني الذي استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق قليلة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للتقديرات الأولية فقد تم استشهاد بين 200 إلى 300 شخص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى العربي "المعمداني" في قطاع غزة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

 

وأوضحت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

 

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

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