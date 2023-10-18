عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-10-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-102-23.

استقرار السعر

واستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء  لليوم الرابع على التوالي منذ هذا الأسبوع ودون أي تغيير في البنوك.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

بعد استقرار لمدة 7 أشهر.. أعرف سعر الدولار في مصر

أقل سعر

بلغأقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيعفي 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

 

جل 

سعر البنوك الخاصة

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص من بينها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،الامارات دبي الوطني،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،الاسكندرية، بلوم، المشرق،كريدي أجريكول"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع 

ثاني أعلي سعر 

 

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في ميد بنك.

حد أقصي لبطاقات الخصم من الخارج

قرر البنك المركزي المصري فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .

قال البنك المركزي في بيان عاجل، إن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.

حد أقصى شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية 

وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا

إتمام الشمول المالي

وأعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

 

نظام مالي شامل

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

 

وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

 

زيادة الحسابات إلى 42.3 مليون

وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.

 

سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي الدولار أمام الجنيه Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

بعد قصفه من الاحتلال.. شكري: إصابة 4 مصريين عاملين في معبر رفح

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

رعب.. تعليق عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن استهداف مستشفى المعمداني في غزة

موضوعات متعلقة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

ترشيحاتنا

مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بمحاسبة المسئول عن استهداف المستشفى المعمداني

مرتضى منصور حول قصف مستشفى المعمداني بغزة: يا ضمير العالم لماذا هذا الصمت|فيديو

اتهامات باطلة للتنصل.. المقاومة الفلسطينية تنفي مزاعم الاحتلال باستهدافها مستشفى المعمداني

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-10-2023

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

ميدو يوجّه رسالة أخيرة لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاطف معها الملايين.. حقيقة وفاة الطفلة الجائعة بعد مجزرة مستشفى غزة |شاهد

بلقيس فتحي تثير الجدل بإطلالة غريبة على إنستجرام

من المطبخ الفلسطينى| طريقة عمل البرازق

بوصفات طبيعية ومن منزلك.. علاج تساقط الشعر

فيديو

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني.. لقطات جديدة لمسيرة حاشدة في رام الله

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ