رعب.. تعليق عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن استهداف مستشفى المعمداني في غزة

علق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى المعمداني في غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في منشور عبر منصة إكس، إن الأخبار الواردة من المستشفى المعمداني في غزة تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام.

وأضاف بوريل: "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ"، لافتا إلى أنه يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.