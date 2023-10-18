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متحدث القومي لحقوق الإنسان: هناك ضرورة ملحة ومهمة جدا لتوصيل الصوت الفلسطيني

الكاتب الصحفى عزت
الكاتب الصحفى عزت إبراهيم

قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي والمتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك فارق كبير بين تغطية وكالات الأنباء العالمية والصحف الغربية وحالة الانحياز الموجودة، وبين ما يجب أن نفعله نحن هنا في المنطقة العربية.

وأضاف الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”، أن هناك ضرورة ملحة وهامة جدا لتوصيل الصوت الفلسطيني، موضحا أن هناك أزمة في التعامل مع البعد الإنساني في هذه القضية.

وتابع  الكاتب الصحفى عزت إبراهيم ، أن سياسات الدول طغت على البعد الإنساني في التعامل مع الضحايا في قطاع غزة، لافتا إلى أنه بعد قصف المستشفى نسمع ترويج للرواية الإسرائيلية بأن الصواريخ كانت فلسطينية وربما انحرفت عن هدفها.

الكاتب الصحفى عزت إبراهيم عزت إبراهيم حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان وكالات الأنباء العالمية

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