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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعروض مائية.. بني سويف تحتفل بذكرى نصر أكتوبر على الممشى السياحي بكورنيش النيل

صدى البلد

شهدت محافظة بني سويف  احتفالات  علي الممشي السياحي  لإحياء  الذكرى الوطنية ، لحرب أكتوبر المجيدة  من خلال إقامة احتفالية كبرى بالممشى السياحي لكورنيش النيل ، وتضمنت عروضا مائية مميزة بلعبة الفلاي بورد الطائر داخل النيل ، عروض الصوت والضوء الليزر والهولوجرام ، عروض عسكرية لطلاب المدارس العسكرية، فقرات فنية متنوعة ، مع إطلاق بالونات تحمل أعلام مصر، هدايا متنوعة للحضور ألعاب نارية وفقرات غنائية ..، بجانب تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

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وشهد الاحتفالية حضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، واللواء مهندس أحمد زكي عابدين ابن بني سويف أحد أبطال حرب  أكتوبر  المجيدة "محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية الأسبق"، بجانب حضور قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية  ورؤساء الجامعات  والأحزاب والنقابات  والمجالس القومية المتخصصة.

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