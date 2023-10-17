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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: حملة التبرع بالدم للفلسطينيين تستمر أسبوعا بكل الكليات

صدى البلد

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين داخل حرم الجامعة والتي نظمتها  أسرة طلاب من أجل مصر صباح اليوم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، و الدكتور احمد فاروق منسق الأسرة، وعدد من عمداء الكليات وسط حضور لافت من طلاب الأسرة المنظمين.

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وأوضحرئيس جامعة بني سويف ، أن الحملة تأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للأخوة في فلسطين، مؤكداً حرص الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف ، مشيداً بالإقبال الكبير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني بالتواجد بإعداد كبيرة والتبرع بالدم، الأمر الذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً داعماً للشعب الفلسطيني

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ونوه رئيس جامعة بني سويف، بأن الحملة تستمر لمدة أسبوع لتشمل كليات الجامعة شرق وغرب النيل وطلاب جامعة  بني سويف الأهلية ،  مقدمًا الشكر لفريق العمل الطبي القائمين على حملة التبرع، مؤكداً على تقديم خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل للطلاب الذين لم يستوفوا معايير التبرع  من  نسبة الهيموجلوبين في الدم ، ومعدل ضغط الدم، ومعدل النبض.
 

الأشقاء الفلسطينيين الاغاثة الانسانية أسرة طلاب من أجل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة التبرع بالدم خدمة المجتمع

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