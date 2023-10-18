والد الشهيد محمد الدرة يؤكد مصرع أفراد عائلته.. ويوجه رسالة للحكام العرب|فيديو

أكد جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، استشهاد شقيقه وأبناء أعمامه، مضيفا أنه متماسك مثل باقي الشعب الفلسطيني ومازال متماسكا حتى فقد شقيقه وأفراد عائلته.

وأضاف "الدرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر" أنه تم استشهاد كل أبناء أعمامه داخل منازلهم، ولم يستطيعوا حتى الآن خروجهم من تحت الأنقاض، وهذا حال كل عوائل الشعب الفلسطيني وليس عائلة الدرة فقط.

وأشار والد الشهيد محمد الدرة، إلى أن ما حدث من قبل العدوان الإسرائيلي مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن شوارع غزة منشورة بجثث الشعب الفلسطيني بينهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وقف قتل أبناء الشعب الفلسطيني

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الذي أعطى الضوء الأخضر لسفك دماء الشعب الفلسطيني، وكل العالم يعلم ما يفعله الكيان الإسرائيلي المحتل ضدهم، مناشدا الرئيس السيسي والحكام العرب التدخل و مطالبة الرئيس الأمريكي بوقف قتل أبناء الشعب الفلسطيني.