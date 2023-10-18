الرئيس التونسي: قادرون على مواجهة كافة التحديات بإمكانياتنا الذاتية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، قدرة بلاده على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية بإمكانياتها الذاتية.

وقال سعيد - خلال لقائه مع أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية - إن القضاء على الفساد وتطهير البلاد من المفسدين وكل من يقف حجر عثرة أو يتقاعس عن عمله لا بدّ من محاسبته لأننا نخوض حرب تحرير وطني وليس أمامنا خيار سوى الانتصار.

وتطرّق اللقاء آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وتعرّض الشعب الفلسطيني لأبشع أنواع الإبادة والتهجير.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاء مع وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الموازنة العامة للدولة، حيث تناول اللقاء - وفقا للرئاسة التونسية- بحث الاستعدادات الجارية بخصوص مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024 وقانون المالية المعدل للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة.