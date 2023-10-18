الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالرعب بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

قلبي مع عائلات الضحايا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وقال جوتيرتش عبر حسابه بمنصة “إكس” “أشعر بالرعب إزاء استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى في غزة اليوم، وهو ما أدينه بشدة.. قلبي مع عائلات الضحايا.. وتتمتع المستشفيات والعاملون الطبيون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.