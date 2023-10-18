عاجل
«الأهرام»: إسرائيل لديها «ضوء أخضر» من القوى الكبرى «لافتراس» غزة حدث ليلاً.. لا صوت يعلو على غزة.. إلغاء القمة الرباعية في الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين.. مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك والد الشهيد محمد الدرة لزعماء الأمة العربية باكيًا: «كفاية.. كفاية» |فيديو رفعت سيد أحمد: مصر تدرك أن تهجير الفلسطينيين لن يوقف المؤامرات الإسرائيلية|فيديو بعد قصف مستشفى المعمداني|مصطفي شوبير: هنفضل ساكتين.. مش هيبقى لنا أي رد فعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن زيوت بالقليوبية

اندلاع حريق
اندلاع حريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى مخزن زيوت لمعرفة أسباب نشوبه وتقدير حجم الخسائر والتلفيات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في مخزن للزيوت على أرض فضاء على الطريق الزراعى ما بين مدينة قها وقليوب، دون ثمة إصابات بشرية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن زيوت على ارض فضاء بمنطقة ما بين مدينتى قليوب وقها. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت الحماية المدنية ب4 سيارات إطفاء وتن السيطرة الكاملة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية الحماية المدنية بالقليوبية المباحث الجنائية تحريات المباحث الجنائية تحريات المباحث قوات الحماية المدنية بالقليوبية مدينة قها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

موضوعات متعلقة

متزوجان من 12 عاما.. تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها بالقليوبية

بالفأس.. مزارع ينهي حياة زوجته وسط الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية: تشديد الرقابة على المحال والمنافذ لتطبيق مبادرة خفض الأسعار

استئصال إصبع زائد لطفلة عمرها عامان بمستشفى الخانكة التخصصي.. صور

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة خفير بالقليوبية لجلسة 2 نوفمبر للمرافعة

المشدد 7 سنوات للمتهم بموت شقيقه بسبب شقة بالقليوبية

المشدد 5 سنوات لربة منزل وعشيقها لقيامهما بسرقة زوج الأولى بالقليوبية

ترشيحاتنا

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

20 جنيها كاملة|تراجع غير مسبوق في سعر الزيت لأول مرة منذ شهور

حزب الله يستهدف دبابة للاحتلال في موقع الراهب جنوبي لبنان

خالد لطيف يُفجّر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك

معظمهم من الأطفال والنساء.. استشهاد 3200 فلسطيني في العدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيس التونسي: مستمرون في النضال ضد العدوان الإسرائيلي حتى تستعيد فلسطين استقلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها| شاهد

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ