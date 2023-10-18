ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن زيوت بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى مخزن زيوت لمعرفة أسباب نشوبه وتقدير حجم الخسائر والتلفيات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في مخزن للزيوت على أرض فضاء على الطريق الزراعى ما بين مدينة قها وقليوب، دون ثمة إصابات بشرية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن زيوت على ارض فضاء بمنطقة ما بين مدينتى قليوب وقها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت الحماية المدنية ب4 سيارات إطفاء وتن السيطرة الكاملة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.