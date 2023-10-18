عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 235 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 235 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 235 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

الغربية تحتفل بعيدها القومي بالمسرح الثقافي في طنطا

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

إستهلاك الآدمى الادارات البيطريه أسماك مدخنة الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الدكتور حاتم أنور الغذائي الحيوان الجهات المعنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتساءل: لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

عاجل.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

إحنا موحدين بالله| هل دعم محمد رمضان الماسونية خلال حفل أمم إفريقيا؟.. وشقيقه يوضح| إيه الحكاية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يشارك في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة

ترشيحاتنا

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

بالتزامن مع زيارة بايدن.. إسرائيل تعلن حظر تحليق الطائرات بجميع أنحاء البلاد

تعليق ناري من مصطفى بكري على اتهام بايدن لحماس بتفجير المستشفى المعمداني

الكنيسة المصرية بمؤتمر الإفتاء: نشيد بجهود الرئيس السيسي في حفظ حقوق الفلسطينيين

ضربات إسرائيلية كثيفة على غزة بالتزامن مع لقاء بايدن ونتنياهو

حماس: محاولة الاحتلال التنصل عبثا من مجزرة المعمداني المنفذة بقوّة نارية أمريكية «بروباجندا مفضوحة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفريد بينيه.. كيف ساهم باختراعه في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة؟

كانوا بيغنوا.. تداول فيديو لأطفال غزة قبل استشهادهم

أطفال غزة يكتبون وصياتهم بدلا من أن يرسموا أحلامهم| رسائل بريئة فماذا قالوا؟!

بسبب إصابة محمد عبد المنعم| تغييرات محتملة في خطة كولر قبل لقاء سيمبا.. وصاحب الخبرات جاهز

فيديو

اكتشاف مقبرة فرعونية حديث الإعلام الغربي.. ماذا بها| فيديوجراف

صورة مزورة.. دليل نتنياهو الوحيد طلع مزيف

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ