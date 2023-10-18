بابا الفاتيكان يعلن 27 أكتوبر يوما للصيام والصلاة من أجل غزة

لتجنب كارثة إنسانية..

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، عن استنكاره الوضع "اليائس" في غزة، حيث حث المؤمنين على اتخاذ "جانب واحد فقط" في الصراع بين إسرائيل وحماس، وهو جانب "السلام".

وفي حديثه الأسبوعي للجمهور في ساحة القديس بطرس، لم يشر البابا فرانسيس إلى الضربة المميتة التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى غزة، والتي يلوم الإسرائيليون والفلسطينيون بعضهم البعض عليها، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد بابا الفاتيكان أن "الحرب لا تحل أي مشكلة، بل تزرع الموت والدمار فقط، وتزيد الكراهية، وتضاعف الانتقام".

وحذر من أن: "الحرب تمحو المستقبل".

وأضاف: "أدعو المؤمنين لاتخاذ جانب واحد فقط في هذا الصراع، وهو السلام، ولكن ليس بالكلمات ولكن بالصلاة والتفاني التام".

كما ناشد البابا فرنسيس ببذل جميع الجهود الممكنة "لتجنب كارثة إنسانية"، وأعلن صلوات خاصة من أجل السلام في كنيسة القديس بطرس في الساعة 6:00 مساء يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال إن 27 أكتوبر سيكون "يوما للصيام والصلاة والتكفير عن الذنب"، ودعا جميع المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى وأولئك الذين يهتمون بالسلام العالمي للانضمام إليه.