بعد حديثه مع الرئيس السيسي.. تغريدة عاجلة من المستشار الألماني بشأن غزة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تتعاون مع مصر في سبيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة.

وأشار المستشار الألماني في منشور عبر منصة إكس، إلى أن السكان في قطاع غزة بحاجة للمياه والغذاء والأدوية، لافتا إلى أن ألمانيا لن تتركم وحدهم وستواصل نشاطها الإنساني من أجل غزة.

وجاء ذلك بعد لقاء المستشار الألماني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد جلسة مباحثات تليها مؤتمر صحفي تلم فيه الزعيمين عن التطورات في قطاع غزة وأهم القضايا في الصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

https://x.com/Bundeskanzler/status/1714588891540279703?s=20

وأعرب شولتس، خلال لقاءه مع الرئيس السيسي، عن ثقته من إمكانية السماح بدخول المساعدات إلى غزة قريبا، وذلك بعد محادثاته مع قادة مصر والأردن وإسرائيل.

وقال المستشار الألماني: "نحن جميعا متحالفون بشكل وثيق لذلك لدي شعور بأنه يمكن أن يحدث قريبا".

وأضاف أنهما بحثا الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهدفهما حماية المدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تتأثر من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ونعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع المستشار الألماني، أن مصر وبرلين تتفقان على عدم توسيع الصراع بالمنطقة، وأشكر الرئيس المصري على مساعيه بالمفاوضات لتهدئة الوضع.