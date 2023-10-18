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منوعات

خبير تكنولوجي يجيب.. هل سيتمكن فيسبوك من منافسة الذكاء الصناعي؟| خاص

الخبير التكنولوجي
الخبير التكنولوجي محمد هاني

بحسب تحليل الخبير التكنولوجي محمد هاني للقرارات الأخيرة التي يصدرها مؤسس شركة ميتا  يؤكد أن فيسبوك  تعتزم جعل نسختها من تقنية الذكاء الاصطناعي المسماة LLaMa 2 منافسة لChatGPT بل ومجانية للباحثين والشركات لاستخدامها في الوصول إلى المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها للتجربة.
 

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وأوضح  محمد هاني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الإصدار الأحدث من نموذج ميتا، المسمى LLaMa 2 هو الجيل الثاني من نموذج ميتا اللغوي الكبير، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير وسوف ينافس OpenAI's GPT-4 ، الذي يشغل تطبيق chatbot.

 

لقد كان الذكاء الاصطناعي موجودًا منذ عقود ويستخدم في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والمساعدين الافتراضيين مثل Siri ، لكن نماذج اللغات الكبيرة بشرت بعصر جديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
 

محمد هاني

وأوضح الخبير التكنولوجي أن المصطلح يصف الخوارزميات التي يمكن استخدامها لإنشاء محتوى جديد بما في ذلك النص والصوت والصور ومقاطع الفيديو. 

 

وأضاف هاني أنه جار العمل من الحكومات علي تطوير اللوائح لضمان شفافية الشركات بشأن كيفية تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها والحماية من المعلومات الخاطئة والتحيز في المراحل الأولى في جميع أنحاء العالم.

 

وأوضح الخبير محمد هاني أنه بعد إطلاق ChatGPT العام الماضي ، استجابت Google باستخدام Bard ، وهو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وأطلقت Microsoft نسختها الخاصة التي تسمى BingChat، على عكس النماذج التي طورتها OpenAI و Google ، فإن Meta تجعل LLaMa 2 مفتوح المصدر ، مما يعني أن الكود سيكون متاح للتنزيل والتعديل مجانًا.

فيسبوك ميتا الذكاء الاصطناعي محمد هاني اللغات

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