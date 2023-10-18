إخلاء سفارتي إسرائيل وأمريكا في الأرجنتين بسبب تهديدات بوجود قنابل

قالت وسائل إعلام أرجنتينية اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في بوينس آيرس بسبب تهديدات بوجود قنابل.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإجلاء طواقم سفارتي إسرائيل في مصر والمغرب بسبب المظاهرات على الأوضاع في غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن عملية الإجلاء تنضم إلى حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تعزيزات ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانالا لافته إلى أن هناك توصيات للسفراء ألا يخرجوا من البيوت إلا إلى ما هو ضروري.