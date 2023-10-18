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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18- 10- 2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم ، الأربعاء 18- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

و أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18- 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,691 شراء 2,714 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,467 شراء 2,488 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,355 شراء 2,375 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,019 شراء 2,036 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,570 شراء 1,583 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,346 شراء 1,357 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 83,703 شراء 84,414 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 18,840 شراء 19,000 جنيها.
الكيلو بيع 2,691,429 شراء 2,714,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب الثلاثاء 17- 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,686 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,462 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,350 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,014 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,567 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,343 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

 الاونصة بيع 82,815 شراء 83,526 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,800 جنيه.
الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,685,714 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب الإثنين 16- 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720 جنيها.
الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286 جنيها.

سعر الذهب الأحد 15- 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,657 شراء 2,680 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,325 شراء 2,345 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,993 شراء 2,010 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,550 شراء 1,563 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,329 شراء 1,340 جنيها.

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 82,637 شراء 83,348 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 18,600 شراء 18,760 جنيها.
الكيلو بيع 2,657,143 شراء 2,680,000 جنيها.

الذهب 
الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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