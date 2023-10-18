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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بعد الفيتو الأمريكي ضد الهدنة في غزة

روسيا
روسيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن استخدام أمريكا حق النقض ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، نفاق من جانب واشنطن.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال نيبينزيا: "لقد شهدنا للتو مظهراً آخر للنفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين".

صدمة في الصين

بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إن الصين صدمت من فشل مجلس الأمن الدولي في قبول قرار البرازيل بشأن قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال تشانج جون: "لقد صدمنا، ومن الصعب تصديق ذلك".

وفي 18 أكتوبر، رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي أدخلتها روسيا على مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

ويدعو أحد التعديلات إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في حين يدين التعديل الثاني الهجمات العشوائية على غزة.

واليوم، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

مجلس الأمن يرفض مشروعًا برازيليًا بإدانة حرب الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار يدين الحرب بين إسرائيل وحماس

بدورها، قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن مشروع القرار البرازيلي المخيب للآمال المقدم لمجلس الأمن لم يأت على ذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وأوضحت المندوبة الأمريكية، “نحن على الأرض نقوم بالعمل الدبلوماسي الصعب”.

قطاع غزة واشنطن أمريكا الأمم المتحدة هدنة انسانية روسيا

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