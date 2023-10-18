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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء تحقيق دولي.. روسيا تتحرك لمعاقبة المسئولين عن قصف مستشفى المعمداني

روسيا
روسيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تطالب بإجراء تحقيق في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن “روسيا تشعر بصدمة شديدة بسبب الهجوم على المستشفى”.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: “نطالب بإجراء تحقيق موضوعي في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نيبينزيا، إن روسيا تبادر إلى استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في فلسطين.

وكتب نيبينزيا، عبر “تليجرام”، أن “روسيا تبادر باستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين في فلسطين”.

وتهدف المبادرة إلى إجراء مناقشة شاملة للحالة في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وحلها.

وسترسل روسيا على الفور رسالة مماثلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وكان نيبينزيا، قال إن استخدام أمريكا حق النقض ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، نفاق من جانب واشنطن.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال نيبينزيا: "لقد شهدنا للتو مظهراً آخر للنفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين".

موسكو روسيا مستشفى المعمداني غزة مجلس الأمن الدولي

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