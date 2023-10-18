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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقطت الأقنعة.. روسيا تتهم امريكا بالفشل بعد استخدام الفيتو ضد هدنة غزة

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن رفض تمرير مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي لتحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة، يمثل فشلاً فادحاً في السياسة الخارجية لواشنطن.

وكتب بوليانسكي، عبر تليجرام: "لقد تم إسقاط الأقنعة.. ومهما حاول الأمريكيون الظهور بمظهر قوات حفظ السلام، فقد فشلوا في نهاية المطاف.. فشل كبير في السياسة الخارجية لواشنطن" .

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن استخدام أمريكا حق النقض ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، نفاق من جانب واشنطن.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال نيبينزيا: "لقد شهدنا للتو مظهراً آخر للنفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين".

صدمة في الصين

بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إن الصين صدمت من فشل مجلس الأمن الدولي في قبول قرار البرازيل بشأن قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال تشانج جون: "لقد صدمنا، ومن الصعب تصديق ذلك".

وفي 18 أكتوبر، رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي أدخلتها روسيا على مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

بيان عاجل من روسيا بعد الفيتو الأمريكي ضد الهدنة في غزة

صدمة .. أول تعليق من الصين بعد الفيتو الأمريكي ضد الهدنة في غزة

ويدعو أحد التعديلات إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في حين يدين التعديل الثاني الهجمات العشوائية على غزة.

واليوم، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

مجلس الأمن الدولي روسيا الأمم المتحدة أمريكا

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