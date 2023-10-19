عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر البيت الأبيض منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنهما ناقشا  التنسيق المستمر لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسي وبايدن بحثا أيضًا آليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين، واتفقا  على العمل معا عن كثب لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية لنداء الأمم المتحدة الإنساني.

رسالة مهمة من الرئيس السيسى لـ بايدن بشأن غزة

بايدن ينفي اتهامه لـ حماس بـ قصف المستشفى المعمداني في غزة

وأوضح البيان أن الرئيس السيسي وبايدن اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتأدية الظروف لسلام دائم ودائم في المنطقة. أكد الزعيمان من جديد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.

ومنذ قليل، أعلن بايدن أن الرئيس السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال في تصريحات على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى واشنطن عائداً من زيارة إلى تل أبيب، إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاونًا".

البيت الأبيض بايدن عبد الفتاح السيسي السيسي جو بايدن السيسي وبايدن غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

موضوعات متعلقة

رسالة مهمة من الرئيس السيسى لـ بايدن بشأن غزة

بايدن ينفي اتهامه لـ حماس بـ قصف المستشفى المعمداني في غزة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسى وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات إلى غزة

رسميًا.. البيت الأبيض ينفي مسئولية إسرائيل عن استهداف مستشفى المعمداني في غزة

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

متظاهرون يقتحمون الكونجرس للمطالبة بوقف الحرب فى غزة

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

البيت الأبيض: نأمل في السماح بعبور المزيد من المساعدات لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟.. تعرف على النتيجة

بلاش تجميده.. معلومات خاطئة عن حفظ الأنسولين تؤثر على فاعليته

شاهد | أصغر ناجٍ من القصف الإسرائيلي على غزة

فيديو

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ