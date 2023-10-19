بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

أصدر البيت الأبيض منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنهما ناقشا التنسيق المستمر لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسي وبايدن بحثا أيضًا آليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين، واتفقا على العمل معا عن كثب لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية لنداء الأمم المتحدة الإنساني.

وأوضح البيان أن الرئيس السيسي وبايدن اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتأدية الظروف لسلام دائم ودائم في المنطقة. أكد الزعيمان من جديد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.

ومنذ قليل، أعلن بايدن أن الرئيس السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال في تصريحات على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى واشنطن عائداً من زيارة إلى تل أبيب، إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاونًا".