طلاب مدرسة بالقاهرة يرسمون بأجسادهم جملة «القدس في القلب» بطابور الصباح

قام طلاب إحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة اليوم، الخميس، برسم جملة “القدس لنا” بأجسادهم في فناء المدارس أثناء طابور الصباح.

جاء ذلك في محاولة من الطلاب لتوصيل رسالة دعم للشعب الفلسطيني وسط الأحداث المؤسفة التي يعيشونها حاليا بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

كما وقف اليوم الطلاب والمعلمون في طابور الصباح بجميع مدارس جمهورية مصر العربية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا من الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الصادرة لجميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات مصر، في إطار التعبير عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وقامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بالقاهرة اليوم، بتنكيس الأعلام.

جاء ذلك تنفيذا للقرار الصادر من أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، الذي قرر إعلان حالة الحداد العام على أرواح ضحايا فلسطين الأبرياء الذين راحوا ضحية جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وغيرها من الأحداث التي دفع ثمنها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، موجهاً بتنكيس الأعلام بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها وجميع مدارس محافظة القاهرة لمدة 3 أيام.

من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بيانا أعلن فيه تفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ أى قرارات لحماية الأمن القومى المصري، ورفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن جميع فئات الشعب وكل طوائفه السياسية والمدنية، برفض المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، خاصة قصف مستشفى المعمداني بغزة الذى راح ضحيتها مئات الأبرياء.

وقال علام إن جميع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين يقفون خلف القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى رفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والذى يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأضاف: “إننا كمصريين نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد المساعى الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء، والتى تعد تعديا مباشرا على الدولة المصرية وسلامة أراضينا”.

وأوضح أن جميع ممثلى مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى كل محافظات مصر، على استعداد لتلبية نداء الرئيس والنزول بالملايين للتعبير عن الرفض المصرى لمجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين، وحماية الأمن القومى المصرى.

وأشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأكدت عبير أحمد، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، والموقف الواضح المتمسك بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وكذلك حرص مصر علي السلام ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، بقوله: "إذا طلبت من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ودعم موقف الدولة المصرية، فسيرى العالم الملايين للتعبير عن دعم موقف مصر".

ووجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها إلى أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية بالتحدث مع أبنائهم وتعريفهم بالقضية بشكل عام، وكشف المخططات المعادية لمصر وتوعيتهم بها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للنزول للشوارع تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ودعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وتابع: “نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه”.

طلاب مدرسة بالقاهرة يرسمون بأجسادهم جملة "القدس في القلب"