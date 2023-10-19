أمام البرلمان.. بيان للمستشار الألماني بشأن إطلاق سارح المحتجزين في غزة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يتعين على حركة المقاومة الفلسطينية حماس إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم داخل قطاع غزة دون وضع أي شروط مسبقة.

وأضاف المستشار الألماني خلال إلقائه بيانا حكوميا أمام البرلمان الألماني، أن إطلاق سراح الرهائن هو الهدف الأهم للسلطات الألمانية.

وتابع شولتس: "يجب إطلاق سراحهم دون أي شروط"، منتقدا هجمات حماس التي وصفها بأنها "غير إنسانية" وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي الوقت نفسه، أكد المستشار الألماني أنه من المهم إيجاد سبل لتقديم المساعدات الإنسانية لـ قطاع غزة.

ووفقاً لقوات الاحتلال الإسرائيلية، فقد احتجزت حماس ما لا يقل عن 200 رهينة.

وقالت السفارة الروسية في إسرائيل في وقت سابق، إن هناك مواطنا روسيا واحدا على الأقل بينهم.

كما اعترف السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، بأنه قد يكون هناك المزيد من الروس بين الرهائن.