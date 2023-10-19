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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح بطولة كأس السوبر المصري لكرة الهدف للمكفوفين

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح بطولة كأس السوبر المصري لكرة الهدف

افتتح محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ،اليوم /الخميس/، منافسات بطولة كأس السوبر المصري لكرة الهدف للمكفوفين، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للمكفوفين بالتنسيق مع المحافظة على مدار يومي 19 و20 أكتوبر الجاري" بنادي مبارك لمتحدي الإعاقة شرق النيل.


ورحب المحافظ -خلال كلمته- بضيوف المحافظة، من قيادات الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من المحافظات المشاركة، مشيراً إلى توجيهاته بتوفير التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة التي تستضيفها المحافظة ضمن خطتها تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية لهذه الفئة الهامة من المجتمع.


ومن جهته، أعرب سيد سعد مدير شئون الإعاقة بالمحافظة المنسق العام للبطولة، عن تقديره لمحافظ بني سويف لدعمه وموافقته على استضافة البطولة، وهو ما يتسق مع الاهتمام النوعي الذي توليه المحافظة لذوي الإعاقة، ذوي إمكانيات وقدرات تسهم في بناء ونهضة الوطن، لاسيما أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم.


وأضاف أن البطولة يشارك فيها 4 فرق ومن المقرر أن تختتم فعاليات البطولة غدا /الجمعة/.


وفى سياق آخر، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف جمعية الأورمان في تنظيم قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 175مريضا بقرية الشناوية بمركز ناصر، وقرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا، وقرية إهوه بمركز بني سويف، وذلك خلال شهر أكتوبر الحالي.


وشددت الدكتورة إنجي حسن وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أوالحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.
 

بني سويف المكفوفين ذوى الهمم قرية الشناوية ناصر إهناسيا قرية إهوه

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