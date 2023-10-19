الدوري الإفريقي| قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. و"الأحمر" يجهز مفاجآت دعماً لفلسطين

مباراة الأهلي وسيمبا.. ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة نادي الأهلي أمام نظيره سيمبا، في دار السلام التنزانية، مساء غدًا الجمعة في تمام السادسة مساءً، بذهاب دور ربع نهائي الدوري الأفريقي.

ويشارك فريق الأهلى في بطولة الدوري الأفريقي، رفقة 7 فرق أخرى من جميع أنحاء القارة الأفريقية، ومن المقرر أن يعود الأهلي ليستقبل سيمبا في القاهرة ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي يوم 24 من أكتوبر.

أون سبورتس تنقل مباراة الأهلى وسيمبا

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات دوري السوبر الأفريقي بشكل رسمي، ومن ضمنها مباراة الأهلى وسيمبا، غدا الجمعة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قنوات أبو ظبي الإماراتية عن حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، الذي سيخوض مباراة الافتتاح أمام سيمبا التنزاني.

الأهلي يتضامن مع فلسطين

وقرّر النادي الأهلي ارتداء الطاقم الأسود بالكامل، المكون من الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء، فى مباراة سيمبا التنزانى غدًا، فى ذهاب ضربة البداية لبطولة الدوري الأفريقى فى نسخته الأولى.

اتفاق بين الأهلي ووزارة الصحة

كما كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن قرار النادي الأهلي بوجود سيارات للتبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي أمام سيمبا يوم الثلاثاء 24 من أكتوبر.



وكتب أحمد حسن: "الأهلي يتفق مع وزارة الصحة على وجود سيارات التبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة خلال لقاء سيمبا الثلاثاء المقبل لتبرع جماهير الأهلي بالدم للمصابين من أهالي غزة".

الأهلي يوزع أعلام فلسطين بمباراة العودة

كما اعلن أحمد حسن، عن قرار النادي الأهلي بتوزيع أعلام دولة فلسطين على جماهير القلعة الحمراء، في لقاء سيمبا بمباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأهلي يوزع أعلام فلسطين على الجماهير في لقاء سيمبا بالقاهرة".



قرارات النادي الأهلي لدعم فلسطين

وصرح النادي الأهلي بعدة قرارات، لتتضامن مع شهداء فلسطين وغزة نتيجة الاعتداء السافر من قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأيام الماضية، وقرر النادي الأهلي أمس:

• إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

• دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

• ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

• تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.

علي معلول خارج المباراة

وكشفت مصادر عن عدم مشاركة التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة الأهلي وسيمبا المقرر لها مساء غدًا الجمعة.

وقال المصدر أن الطائرة التي أقلت علي معلول من طوكيو الي دبي تأخرت لمدة ساعة في الإقلاع، وبالتالي لم يلحق بالرحلة التي تتجه من دبي إلي تنزانيا.

وعقب المصدر: "معلول سيعود للقاهرة مساء اليوم وهو خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب بمواجهة سيمبا التزاني في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الافريقي".

هل موديست خارج مباراة الأهلي؟

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن غياب الفرنسي أنتوني موديست عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا المقرر لها غدا الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "المعلن بأن موديست خارج قائمة الأهلي بسبب معاناته من نزلة برد، ونتمنى أن يكون هذا هو السبب الحقيقي".

وأضاف: "الفترة الماضية تردد أن موديست خضع لبرنامج خاص في الأهلي لكنني قلت لكم أن هذا لم يحدث، موديست سافر خلال التوقف الدولي ورجع".

وختم: "هل موديست مصاب بنزلة برد حقيقية أم نزلة برد رياضية؟، هذا الأمر سيتضح في مباراة الإياب أمام سيمبا".

بعثة النادي الأهلي

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.