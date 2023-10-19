محمود عباس: منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمن والسلام يتحققان من خلال تطبيق حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، وأطلع عباس، رئيس وزراء الهند، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وضرورة وقف الاعتداءات ووقف الحصار على قطاع غزة، وإيصال المساعدات والمواد الطبية والإغاثية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء ومنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في السياق نفسه، أكد رئيس وزراء الهند موقفه الداعم للسلام على أساس القانون الدولي، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، مشددا على أهمية العودة للمفاوضات والحوار من أجل تحقيق السلام، مبديا استعداده لتقديم المساعدة لشعبنا.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.