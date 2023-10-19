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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طوفان الأقصي.. أول تعليق من ماسك على خطط أوروبا لحظر “إكس”

صدى البلد

علق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، علي تقرير موقع "بيزنس إنسايدر" الذي تحدث عن خطط حظر منصة “إكس” في أوروبا بسبب قوانين الاعتدال في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماسك، ردا على التقرير المنشور على منصة “إكس”، “هذا الادعاء كاذب تماما”، واصفا إياه بأنه "ليس منشورا حقيقيا”.

وجاء تقرير "بيزنس إنسايدر" بعد أن أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عن إجراء تحقيق رسمي في امتثال منصة “إكس” لما يسمى بقانون الخدمات الرقمية، وطلب معلومات مفصلة حول إجراءات المنصة للتخفيف من المحتوى السام.

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وقبل أيام من بدء التحقيق، قال بريتون إنه تلقى مؤشرات على أن منصة “إكس” كانت تسمح بنشر محتوى غير قانوني في أعقاب الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ضد إسرائيل “طوفان الأقصي”، وطالب خدمة المدونات الصغيرة باتخاذ إجراءات فورية.

الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك أكس طوفان الأقصى

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