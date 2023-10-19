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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم لبناني دقيق ضد عدة مواقع لجيش الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

 
هاجمت كتائب حزب الله اللبناني  مواقع لجيش ‏الإحتلال في كلا من جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالاسلحة المباشرة والمناسبة.

وذكر حزب الله ان جميع الأهداف تم إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية. ‏


وكانت انفجارات قوية دوت في أكثر من موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع لبنان حيث وقعت إصابات مباشرة بالصواريخ الموجهة للمقاومة في موقع جل العلام.

وبحسب قناة الميادين؛  فقد قصفت قوات الاحتلال خراج بلدة مروحين المدفعية حيث ردت فصائل المقاومة بإطلاق قذائف عدّة تجاه مواقع "الجيش" الإسرائيلي في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان.

وتستهدف ترسانة حزب الله العسكرية مواقع للعدو الإسرائيلي من الحين الي الاخر ردا علي الاعتداء الإسرائيلي علي الجنوب اللبناني.


وكانت سكاي نيوز قد أشارت في وقت سابق الي أن قنابل فوسفورية سقطت في منطقة الخيام اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

ويشار الي ان الوضع متوتر جنوب لبنان حيث تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" القصف علي الحدود اللبنانية والذي يطال محيط بلدة كفركلا في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق أطلقت المقاومة في جنوب لبنان صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه محيط مستوطنة المطلة في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة

ومن جانبها قصفت قوات العدو "الاسرائيلي" استهدف تلة الحمامص في القطاع الشرقي جنوب لبنان

 

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