مسئول أمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ على القوات البحرية قرب اليمن

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 نقلا عن مسئول أمريكي أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من اليمن اعترضت عدة صواريخ.

وأكد المسئول الأمريكي الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن المسلحين الذين أطلقوا الصواريخ على القوات البحرية الأمريكية، ينتمون إلى جماعة الحوثي المدعومين من إيران، بحسب ما أورده موقع "آي 24" العبري.

وأكد السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني، في وقت سابق من اليوم الخميس أن فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف قطاع غزة.

وأضاف السفير الإيراني في لبنان، أن "هناك أقوال متناقضة ومتضاربة من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال 13 يوما"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر أن وضع الكيان غير طبيعي"، بحسب تصريحات لفضائية "المنار".

وقال "أماني" إنه "يجب منع وحشية إسرائيل من خلال داعميها"، مشيرا إلى أن "مهمتنا الأولى في الدبلوماسية إيقاف القتال"، منوها إلى أن "حزب الله مستقل في قراراته".

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.