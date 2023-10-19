محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال التصدي لظاهرة السحابة السوداء

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا بمديري مديريات الزراعة والبيئة لمتابعة أعمال التصدي لظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ ضرورة التصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا على ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية للتصدي لحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه رحمي مدير مديرية الزراعة بالغربية بعقد ندوات لتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.