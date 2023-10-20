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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.. ركز على أهدافك أولوياتك

العقرب
العقرب

برج العقرب – (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) ويتميز هؤلاء الأشخاص بالطموح الشديد و حب الانتقام والوسامة

نعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. 
 

برج العقرب اليوم
برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023
ينعم برج العقرب بالذكاء، يستطيع قول ما يدور فى ذهنه بمنتهى البساطة، لديه المهارة توصيل المعلومات والإقناع دون تعب، من الطرفين، أغلب شخصياته قارئة باحثة عن التعلم والتنقيب عن كل جديد.
برج العقرب فى حظك اليوم 20/10/2023
مولود برج العقرب شخصيته تحظى باحترام الجميع، صاحب مشاعر فياضة وحنان زائد يعطى دون مقابل، خاصة مع من يحب، يتميز بالشجاعة وحب الآخرين.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ويقدم صدي البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
هناك الكثير من الضغوط فى العمل، يقول خبراء الأبراج إن الذكاء فى التعامل مع هذه الضغوط الطريقة المثالية لأبناء هذا البرج، لا تسمح لأى خلافات أن تؤثر على وضعك.
برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.
برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، عليك التخلص من المشاكل القديمة والبعد عن كل الأمور التى تؤثر على علاقتكما سلبًا، واعلم أن الاحتواء هو الطريقة الأفضل للتخلص من الضغوط التى تمر بها العلاقة.
حظك اليوم البرج العقرب صحيا
أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، عليك أن تعلم كذلك أن النوم بشكل جيد وتناول الطعام الصحى يحافظ كثيراً على صحتك، وداوم على ممارسة التمارين الرياضية والتخلص من كل العادات السيئة الأخرى التى تؤذى صحتك وتؤثر عليها سلباً.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
أوضاعك فى الفترة المقبلة ستكون جيدة على كل المستويات، وخصوصاً العائلة، والعمل سيحدث به بعض التغييرات الطفيفة، لكن هناك الكثير من الأخبار السعيدة فى طريقها إليك خلال الأيام المقبلة.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

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