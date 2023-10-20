عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الجواد ينتقد دعاة الحرب | دمار واستنزاف بشري واقتصادي

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  على الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد  فى تغريدة له علي موقع "اكس": "ابويا الله يرحمه كان سويسي حارب في الجيش وفي المقاومة الشعبية .. لما كانت تيجي سيرة حرب في اي وقت .. كان دائما يقول اللي بيطالب بالحرب ده عمره ما شاف ولا عاش يعني ايه حرب.

واضاف "كان بيوصفلي مشاهد توضح الصورة .. وان الحرب دمار واستنزاف بشري واقتصادي وممكن البلد اللي تدخل حرب متعرفش تقوم بعدها .. وان اطراف كتييير من مصلحتها تزق مصر في حرب عشان تدخل في دوامة ملهاش اخر.

وتابع "قرار الحرب مش شبحنة وفتحة صدر واستغلال شحن جماهيري عشان تحقيق بطولات زائفة .. ده قرار مصيري له ضوابط ومتخصصين وتبعاته ممكن تستمر لسنين طويلة .. القصة مش طق حنك وكلمتين سخنين علي السوشيال ميديا"


 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

فتح معبر رفح لـ إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. اليوم

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

إجراء عاجل من 42 دولة بشأن فلسطين

ترشيحاتنا

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

بيريرا : ننظم دورات تعليم اللغة الإنجليزية للحكام لضمهم إلى القائمة الدولية

لحظة إنقاذ طفلة فلسطينية من تحت أنقاض منزلها بقطاع غزة | شاهد

18 شهيدًا وأكثر من 79 مصابا في قصف إسرائيلي لمنازل بخان يونس

دعاء الشفاء والفرج يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للمريض

هل يجوز العدول عن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموافقة؟ .. القانون يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب اضطرابا للأطفال.. تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

النبتة الفلسطينية التي لا يستغني عنها شعبها.. تعرف عليها

واقعة غريبة من نوعها .. سيدة تحمل مرتين في الأسبوع | اعرف الحكاية

فيديو

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

مساحتها 14 ألف كم .. ماذا تعرف عن صحراء النقب بعد دعوة السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إليها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ