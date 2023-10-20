إبراهيم عبد الجواد ينتقد دعاة الحرب | دمار واستنزاف بشري واقتصادي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد فى تغريدة له علي موقع "اكس": "ابويا الله يرحمه كان سويسي حارب في الجيش وفي المقاومة الشعبية .. لما كانت تيجي سيرة حرب في اي وقت .. كان دائما يقول اللي بيطالب بالحرب ده عمره ما شاف ولا عاش يعني ايه حرب.

واضاف "كان بيوصفلي مشاهد توضح الصورة .. وان الحرب دمار واستنزاف بشري واقتصادي وممكن البلد اللي تدخل حرب متعرفش تقوم بعدها .. وان اطراف كتييير من مصلحتها تزق مصر في حرب عشان تدخل في دوامة ملهاش اخر.

وتابع "قرار الحرب مش شبحنة وفتحة صدر واستغلال شحن جماهيري عشان تحقيق بطولات زائفة .. ده قرار مصيري له ضوابط ومتخصصين وتبعاته ممكن تستمر لسنين طويلة .. القصة مش طق حنك وكلمتين سخنين علي السوشيال ميديا"



