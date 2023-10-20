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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي والملك عبد الله يحذّران من خطورة دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة.. وبايدن: طلبت من إسرائيل ألا يعميها الغضب في حربها ضد حماس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أرشيفية
أرشيفية

ألمانيا تعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة
موديز تدرس تخفيض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل
رئيسة المفوضية الأوروبية: خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة "حقيقي"
ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع جوتيريش تداعيات التصعيد العسكري في غزة
ولي العهد السعودي لسوناك: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة
الخارجية الأمريكية: مباحثات مع مصر وإسرائيل لتطوير آلية إدخال المساعدات إلى غزة


وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء الذي عُقد في الرياض، أن المملكة "تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً"، لافتاً إلى "ضرورة العمل على توفير الحماية لهم"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية ل‍قطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، محذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

كما جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد، ولجميع أعمال استهداف المدنيين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن العالم يمر بنقطة انعطاف تاريخية ستحدد شكله لعقود وأجيال مقبلة، طالبًا من إسرائيل ألا "يعميها الغضب في حربها ضد حركة حماس".

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت أنّ بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة، وذلك في أول محطة لها ضمن جولة في الشرق الأوسط.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها إنّ برلين تستعدّ أيضاً لإرسال فرق طبية إلى قطاع غزة. وأضاف البيان أنّ الهدف من جولة بيربوك هو التعبير عن "التضامن الثابت" وضمان حصول الفلسطينيين على مساعدات.

وقالت "الراي" إن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت أنّها وضعت قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل، وهو حالياً عند مستوى "A1"، لدراسة احتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، قائلةً إن "هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية".

وذكرت "السياسة" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة "حقيقي"، مشيرةً إلى أن الحوار بين إسرائيل ودول الجوار يجب أن يستمر.

وقالت "القبس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا، وأكد ولي العهد أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.

وأشار ولي العهد إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة.

وقالت "الأنباء" إن الأمير بن سلمان أكد لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن  المملكة "تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً"، لافتاً إلى "ضرورة العمل على توفير الحماية لهم"، مشددًا على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وذكرت "الراي" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة ديفيد ساترفيلد التقى مسؤولين مصريين وإسرائيليين لتطوير آلية محددة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية قلقة من احتمال انحراف المساعدات عن المسار المخصص لها لتستفيد منها حماس وأن واشنطن تشاركها  مبعث القلق نفسه.

 

 

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