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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب غياب موديست عن مباراة الأهلى أمام سيمبا

موديست
موديست

كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية مفاجأة بشأن غياب الفرنسي أنتوني موديست عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا المقرر لها اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "نزله برد وراء إستبعاد موديست من مباراه سيمبا". 

يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.
 

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