ماهر همام: علي معلول يغيب عن لقاء الأهلي وسيمبا

تلقى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبري قبل مباراة سيمبا المقرر لها اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.



وكتب ماهر همام نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "علي معلول لن يلحق بمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني ، بسبب ضيق الوقت بعد مشاركته مع منتخب بلاده"



يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.