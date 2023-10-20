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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. محمد ثروت ومي فاروق يحييان حفل مهرجان الغناء بالفصحي في السعودية

صورة من بوستر حفل
صورة من بوستر حفل محمد ثروت

يستعد الفنان محمد ثروت مساء اليوم لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحي بالسعودية والذى يقام على مسرح أبو بكر سالم فى بوليفارد سيتي.

ومن المفترض أن يشارك محمد ثروت فى هذا الحفل المطربة المصرية مي فاروق ومن لبنان وائل كفوري.

 

وصول محمد ثروت ومي فاروق السعودية 

وكان محمد ثروت ومي فاروق قد وصلا إلى السعودية أول أمس وقاما الثنائى بعمل بروفات خاصة على قائمة الأغاني التى يقدموها على المسرح، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة.

 

محمد ثروت يدعم فلسطين 

يذكر أن المطرب الكبير محمد ثروت قد أعلن عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحي.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية القدس عربية، معلقا "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين.

أغنية القدس عربية غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر العظيم عبد الرحمن الابنودي، وألحان الموسيقار/ جمال سلامة.

 

الفنان محمد ثروت مسرح أبو بكر سالم مي فاروق مهرجان الغناء بالفصحي

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