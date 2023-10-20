محافظ المنوفية: رصف 10 شوارع رئيسية في أشمون بتكلفة 41.5 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير بشارع مجمع المواقف الجديد بمدينة أشمون، حيث جارى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع بإجمالى أطوال 500 متر وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة .

أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن إجمالى عدد الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بلغت(10) شوارع رئيسية بإجمالي تكلفة (41 مليون و 572 ألف جنيه) وهم ( رصف شارع كوم اوسيم من شارع الجلاء مروراً بشارع العبور و مقابر المسيحيين بطول 650 م ، اعادة رصف شارع الحبينى الموازى شارع الروضة بطول 750م ، وامتداد شارع الجلاء حتى شارع العبور وطلعت حرب والمدارس ، استكمال رصف شارع بورسعيد بطول 1600م ، رصف بلاط الإنترلوك بشارع الجلاء وحتى مسجد أبو طرطور بطول 800 م، وشارع مقابر المسلمين ، شارع متفرع من شارع سعد زغلول أمام المركز الطبى حتى الدائرى بطول 500م، شارع أبو زيد الشرقى وامتداده بطول 550 م ، رصف شارع طه حسين بامتداده بطول 500م ، شارع محمد فريد بطول 540 م) .



وفى مركز الشهداء ، تم متابعة تركيب إنترلوك الأرصفة الجانبية بشارع المحدة بطول ٥٠٠ متر تقريباً تمهيداً لأعمال الرصف ، وكذا تركيب بلدورات الأرصفة بشارع عزيز طبانة بطول ٣٠٠ متر بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية وذلك ضمن خطة رصف شوارع الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الشهداء للعام الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بشارع الأزهر بنطاق قرية عمروس ضمن أعمال رصف شارع داير الناحية بإجمالى أطوال 1200 متر وطريق دنشواي بداية من مركز شباب القرية باتجاه قرية أبو كلس بطريق (88) الشهداء / دناصور بإجمالى أطوال (7) ك تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

فيما تم متابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بمدينة الباجور بطول 1.5 كم ، حيث تم الانتهاء من أعمال تكسير الطبقات الأسفلتية القديمة وجاري إنشاء أرصفة جانبية وبلدورات بطول الشارع وإزالة الإشغالات وذلك ضمن خطة توسعة الطريق ، وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أن اعتمادات خطة الرصف بلغت مايزيد عن 56 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والتى تضم رصف وتطوير 3 شوارع رئيسية " بورسعيد – الجيش – شارع المصرف.

كما تم متابعة أعمال تركيب البلدورات وتجنيب أعمدة الإنارة بشارع محمد فريد بمدينة منوف تمهيدا للرصف ، وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى المرور الميداني على كافة مواقع العمل لتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة.

من جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ، والتواصل مع الشركات المنفذة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .