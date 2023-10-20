السيسي لرئيس الوزراء البريطاني: أقدر تفهمكم أهمية عدم السماح بنزوح الفلسطينين لـ سيناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب وصول وتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من مواد طبية وانسانية أخري، لإنقاذ حياة ٢.٣ مليون فلسطيني.

وقال الرئيس السيسي :"محتاجين نتعاون ونوثق من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على المتسوي الإقليمي والذي يكون تاثيرها مدمرعلى المنطقة وعلى سلامها".

وأكمل :"محتاجين نستخلص الدورس من هذه الأزمة وهي إحياء عملية السلام مرة أخري وإعطاء امل للقلسطينين".

السيسي: عدم السماح لنزوح الفلسطينين من غزة لسيناء

وأكد الرئيس السيسي: أقدر تفهمكم بأهمية عدم السماح لنزوح الفلسطينين من غزة لسيناء لأن هذا أمر ينهي القضية الفلسطينية تماما.