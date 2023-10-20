الحركة الوطنية بكفر الشيخ يشارك في مسيرات دعم فلسطين

شارك حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة كفر الشيخ في مسيرات وتظاهرات دعم فلسطين والتي نظمتها بميداني النصر بالمحافظة وشاركت فيها عدد من الاحزاب والقوي السياسية وسط حالة من الرفض الشعبي لما يحدث في غزة من اعتداءات وحشية علي المدنيين العزل.

وقال الدكتور احمد نشأت امين شباب الجمهورية بالحزب اننا نفوض الرئيس السيسي لإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ودعمه وتأييده الكامل للموقف المصري في القضية الفلسطينية مؤكداً رفضه القاطع شأنه شأن كل أبناء الشعب المصري مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأضاف نشأت نفوض الرئيس السيسي لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري كما ندعم الرئيس السيسي في دوره العظيم في القضية الفلسطينية ببقاء شعب فلسطين على أرضه فلا أرض بلا شعب.