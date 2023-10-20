عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقة موارد تؤي لكارثة.. باحثون يحذرون إفريقيا بسبب أكثر الأنهار ظلمة في العالم

نهر الكونغو
نهر الكونغو

بدأ فريق بحثي بقيادة جامعة «إيه تي إتش زيوريخ» السويسرية في دراسة دورة الكربون في حوض الكونغو وخلال تلك العملية اكتشف الفريق أن نهر روكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أحد أشد الأنهار ظلمة في العالم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

txt

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

txt

عشرات المفقودين.. غرق مركب في نهر شمال غرب نيجيريا

وقال أحد المشاركين في الدراسة ويدعى ترافيس دريك: «لقد صُعقنا من لون النهر»، مضيفاً أن المياه داكنة لدرجة أن المرء لا يمكنه رؤية يده أمام وجه.

يذكر أن مواد عضوية معينة في المياه هي المسؤولة عن لون الأنهار ذات المياه السوداء.

 ويحتوي نهر روكي على كمية من هذه المواد أكثر من نهر ريو نيغرو (النهر الأسود) الشهير في الأمازون.

وتأتي المواد العضوية المتحللة في النهر الواسع من النباتات الذابلة بالأحراش في المنطقة المحيطة وتجرفها مياه الأمطار إلى النهر.

يشار إلى أن روكي هو أحد روافد نهر الكونغو، ولا يكاد يوجد به أي انحدار.

وحذر واضعو الدراسة من أن الشركات بدأت تهتم بالموارد الطبيعية في حوض روكي، وهذا التغيير في استخدام الأرض يمكن أن يؤدي إلى إزالة الغابات.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف مستنقعات الخث والتحلل البكتيري. وهذا بدوره يمكن أن يطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.

 

الكونغو الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يفعلها العرب مثل حرب أكتوبر؟| انحسار تدفق الغاز الإسرائيلي.. قصة ناقلة مصر والجزائر

رئيس وزراء بريطانيا يغرد عن وجوده في مصر لدعم جهود إدخال المساعدات لغزة

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

أول رد من كلوب على دعم محمد صلاح لـ فلسطين.. ماذا قال؟

صدمة لكولر.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني

قبل لقاء الأهلي وسيمبا.. إنفانتينو يكشف فريقه المفضل في دوري السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

خبير تكنولوجي يجيب.. هل سيتمكن فيسبوك من منافسة الذكاء الصناعي؟| خاص

إعلامنا مضلل.. أمريكي يفضح الصحف الأجنبية ويفجر أسرارا خطيرة تحدث في غزة|شاهد

أنقذوا أسرة شعت.. فتاة مصرية تستغيث لإنقاذ عائلة والدتها في قطاع غزة| خاص

الوضع خارج عن السيطرة.. الصحة العالمية تنذر بكارثة جديدة داخل قطاع غزة

تبرعوا بأشيائي للفقراء.. طفلة فلسطينية تكتب وصيتها بكلمات تشعل مواقع التواصل بالعالم

استشهاد الطبيب والمريض والمسعف.. مجزرة يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة| خاص

أدعوا لنا من منازلكم فنحن نعيش وسط الجحيم| شاب فلسطيني يكشف: 1000 شهيد في قصف مستشفى المعمداني| خاص

جريمة حرب.. بلوجر أمريكي يهاجم أفعال القوات الإسرائيلية ضد قطاع غزة| فيديو

ترشيحاتنا

الأونروا: قطاع غزة محاصر ومنهك وينقصه كل شيء

إصابات مؤكدة للإسرائيليين.. حزب الله يكثف هجماته ضد قوات الاحتلال في لبنان

افتتاح دوري السوبر الإفريقي.. حفل غنائي قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تطلب 14 مليار دولار مساعدات لإسرائيل

من تأييد الماسونية وجلسة الباديكير إلى دعم غزة | الأزمات تلاحق محمد رمضان.. إيه الحكاية؟

حمدين صباحي: ملايين المصريين أكدوا دعمهم لموقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. العمل بجد يعرضك للإصابة بمرض خطير

معلومات مذهلة عن فوائد عشبة المورينجا.. أبرزها تعزيز المناعة  

تكثيف الحراسة عليها | تهديد جيجي حديد بالموت لهذا السبب

طريقة عمل مكرونة الشاورما.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

أبكى الجميع.. قصة الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي وماذا فعلت معه هيا الشعيبي «فيديوجراف»

مخطط تفريغ قطاع غزة.. مشروع إسرائيلي كشفه السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ