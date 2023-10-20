السيسي يحذر مجددًا من أمر خطير بسبب إسرائيل .. ورئيس وزراء بريطانيا يتفاعل

تجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل الأعراف والقوانين الدولية في العملية العسكرية التي تشنها داخل قطاع غزة، حيث تم تدمير أكثر من 4800 مبنى سكني، وإلحاق أضرار بأكثر من 120 ألف وحدة سكنية - حسبما يقول مسؤولون فلسطينيون بسبب الغارات الجوية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

ريشي سوناك

خطر حرب إقليمية

ونزح حوالي مليون شخص من المناطق التي تشهد عمليات حربية شمال قطاع غزة إلى جنوب القطاع بحثاً عن ملاذ آمن، حيث استشهد جراء الضربات المتواصلة ما يقرب من 4 آلاف مدني الغالبية منهم من النساء والأطفال، فيما قاربت الإصابات 15 ألف أو يزيد خاصة بعد عملية قصف مستشفى المعمداني الأهلي بحي الزيتون.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة الذي يسكنه حوالي 2.3 مليون شخص ، وتم قطع جميع الإمدادات عن القطاع وسبل الحياة، حيث تم قطع الكهرباء والمياه والوقود كما أن هناك أزمة كبرى في الغذاء، فضلا عن وقوع الآلاف من الضحايا والشهداء ، ويقال إن كمية ما استخدمته إسرائيل من أسلحة عند شن هجمات داخل غزة في أيام قليلة فاق ما استخدمته أمريكا خلال عام في أفغانستان.

وتعمل مصر جاهدة مع الشركاء الدوليين على التوصل لتفهمات وحل عادل وشامل لما يحدث، فقد وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القاهرة اليوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط، للمشاركة فى أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، والمقرر أن تعقد غدا السبت فى العاصمة الإدارية، بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.

ويشارك في القمة عدد من الدول استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع.

وقال السيسي خلال مباحثات عقدها اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "يجب أن نتحرك جميعا من أجل احتواء التطورات والتي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة"، مضيفا أن تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس التي دائما نتحدث عنها.

وتابع قائلا: "أن هناك نحو 4 آلاف من المدنيين سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل، وإننا نحتاج جميعًا إلى التحرك لاحتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب القتال في سقوط مزيد من المدنيين".

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن بريطانيا في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن إصلاح ما نتج عن القصف خلال الأيام الماضية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على المستوى الإقليمي بالكامل ويكون تأثيرها مدمر على المنطقة وعلى السلام في المنطقة.

ولفت إلى ان هناك حاجة إلى استخلاص الدرس لإحياء عملية السلام مرة أخرى وإعطاء أمل للفلسطينيين مرة أخرى لإقامة دولتهم الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس السيسي: "أسجل هنا تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء"، مضيفا أنه أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وهو أمر نحن حريصون عليه ألا يحدث.

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالترحيب برئيس الوزراء البريطاني سوناك، معربا عن سعادته بكل الجهود التي تبذلها بريطانيا.. مشيرا إلى أن بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها وتأثيرها على المنطقة والعالم كله.

من جهته، أشاد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بجهود الرئيس السيسي فيما يخص قطاع غزة وملف القضية الفلسطينية، مؤكدا "أهمية تواصل الشركاء الدائم في تلك الظروف المهمة".

وقال سوناك إن بريطانيا تؤمن بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من خلال دور مصر المهم.. مؤكدا أن مصر تستحق كل الشكر لما بذلته من جهود مضنية في هذا الصدد.

سوناك زار إسرائيل، وقال من تل أبيب إن إسرائيل لديها "الحق والواجب" في ملاحقة حماس، كما أنه أجرى أيضا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركزت على التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.

جاء ذلك ضمن رحلة سوناك إلى الشرق الأوسط، حيث أكد المسؤول البريطاني وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، على أهمية الحاجة إلى منع تصعيد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى غزة، بينما لم يؤكد مكتب سوناك ما إذا كان رئيس الوزراء سيزور عاصمة أخرى في الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة.

أمريكا وبريطانيا

اتفاق أمريكا وبريطانيا

وسبق وأصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم 7 أكتوبر الجاري، نددوا فيه بالهجمات التي تشنها الحركة على إسرائيل وأعربوا عن "دعمهم الثابت والموحد" لدولة الاحتلال.

وأضاف البيان: "ستدعم بلداننا إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها وشعبها ضد مثل هذه الفظائع، ونؤكد كذلك أن هذه ليست اللحظة المناسبة لأي جهة معادية لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات لتحقيق مكاسب؛ إننا جميعا ندرك التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وندعم التدابير المتساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ، فحماس لا تمثل هذه التطلعات، وهي لا تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب وسفك الدماء".

وأصدر البيان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال رئيس وزراء بريطانيا يوم 8 أكتوبر أي بعد يوم واحد من تجدد الصراع بين حماس وإسرائيل، إن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه، فيما قال مكتب سوناك، إن رئيس وزراء بريطانيا أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لندن ستقدم "أي دعم تحتاجه إسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

وأضاف البيان "أوضح رئيس الوزراء سوناك العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان أن يتحدث العالم بصوت واحد في معارضة هذه الهجمات المروعة".

كما أعلنت الحكومة البريطانية في الأيام الماضية منذ اندلاع الحرب نشر تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية في شرق البحر المتوسط "لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد"، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر ولقائه مع الرئيس السيسي يأتي في اطار هذا التوافد لزعماء الدول الغربية على المنطقة واجراء المشاورات مع الدول المركزية فيها خاصة مصر، وبالتالي مصر تعول على أهمية ان يكون هناك تنسيق عربي وتنسيق دولي لتحقيق 3 أهداف أساسية تسعى مصر إلى العمل عليها منذ اندلاع المواجهات في 7 اكتوبر 2023، أولها وقف هذا التصعيد ومنع تفاقمه وخروجه عن السيطرة ولهذا كان كلمة الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بها تحذير من الرئيس السيسي من مخاطر ان تتوسع الحرب الى حرب اقليمية وستكون مضرة للجميع، حيث إن هناك الان تيارات تصعد وتغذي من مسار الحرب و الحروب الاقليمية من ناحية الجانب الاسرائيلي وحكومة الحرب المتشددة التي تقوم على سياسة الارض المحروقة والاندفاع للانتقام الشامل من الفلسطينيين وتغذيها وتدعمها مثل الدول الغربية خصوصا امريكا والدول الأوروبية ومنها بالطبع بريطانيا وهذا يغذي تيار التصعيد.

وأضاف أحمد سيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أطرافا إقليمية في المنطقة ايضا ولديها اذرع معروفة ايضا تسعى الى التصعيد، وبالتالي هذا يقود ويجر المنطقة إلى حرب شاملة، وبالتالي هنا يأتي اهمية الدور المصري في تحقيق التنسيق والتعاون أو ما نسميه تيار الاعتدال والوسطية والاحتكام للعقل الذي تمثله مصر في وقف وفرملة هذا التصعيد ومنع خروج الامور عن السيطرة لان الامور إذا انفلتت ستكون هناك عواقب وخيمة ستعمل على تفاقم معاناة وازمات الشرق الاوسط سواء كانت معاناة اقتصادية أو امنية أو وسياسية وستزيد ايضاً من خطر الهجرة غير المشروعة وغيرها من التداعيات ولذلك هنا تبرز أهمية هذا التيار الذي تقوده مصر هو تيار الحكمة والاعتدال والاحتواء.

واستكمل : الهدف الثاني حقيقة وهو ما برز في لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني فيما يتعلق بالعمل على تخفيف معاناة الشعب في غزة ووقف سياسة التدمير والحرق الشامل الذي تتبعها اسرائيل والانتقام الشامل ضد الشعب الفلسطيني، والذي تجاوز مبدأ الدفاع النفسي إلى الانتقام الشامل، وهنا يكمن همية البعد الانساني وادخال المساعدات الانسانية ، واعتقد ان بريطانيا في هذا الاطار يمكن أن تلعب دور مهم في الضغط الاسرائيلي للعمل على السماح لدخول المساعدات وتوفير الممرات الامنة وتقديم ضمانات بعدم قصف هذه المساعدات كما تطالب مصر لان تأخير المساعدات يفاقم من مشكلات قطاع غزة في ظل تدهور البيئة الصحية والبيئة وغياب الطعام والوقود على المسار السياسي، وهذا المسار متعلق ومرتبط بالقمة الاقليمية الدولية التي تعقد في القاهرة ، هذه القمة تسعى مصر من خلالها الى البحث عن المقاربة الشاملة لحل الصراع وحل هذه الازمة من جذورها من خلال العودة مرة اخرى الاحتكام الى السلام والمفاوضات وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

وتابع: اعتقد ان مصر هنا ايضا تراهن على بريطانيا ان تقوم باستغلال علاقتها القوية مع الجانب الاسرائيلي لوضع كوابح له ودفعه الى لغة العطف ولغة الحكمة ولغة التهدئة، لان التوترات لن تكون في مصلحة اي طرف، ولكن صراحة نقول ان الدور البريطاني في حالات الازمة يظل محدودا ، و ايضا الدور الاوروبي لان الدور الاهم و المؤثر في هذه الازمة هو الجانب الامريكي المنحاز الى اسرائيل، وامريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على اسرائيل لوقف هذا الاندفاع سواء في غزة او الضغط عليها للسماح بادخال المساعدات او حتى الضغط عليها فيما يتعلق بالمفاوضات، لافتاً إلى أن امريكا حتى الان لم تبدي الرغبة الحقيقية ولا الجدية فيما يتعلق بالضغط على اسرائيل.

الدول الخليجية والعربية

دور الدول الخليجية

من جانبه قال شريف سمير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الاهرام، إن زيارة رئيس وزراء بريطانيا الى مصر تأتي في توقيت بالغ الخطورة والحرج، وذلك بهدف ان يكون هناك محاولات او مساع دولية للسيطرة على الوضع في الاراضي المحتلة، وانطلاقا من ذلك يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان يكون هناك حشد دولي لحل الازمة في اسرع وقت، ولم يجد من خلال هذه الزيارة سوى ان يستثمر علاقة الولايات المتحدة الامريكية ببريطانيا ليكون هناك مزيد من الضغط على اسرائيل وتهدئة الاوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن التأكيد على فرصة ان يكون هناك فتح لمعبر رفح لتوصيل المساعدات الانسانية ومواد الاغاثة للسكان والاهالي الفلسطينيين لانقاذهم من براثن الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف شريف سمير خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذه الزيارة مهمة جدا لاعتبارات دولية واعتبارات ايضا انسانية لان من خلال هذه الزيارة قد يكون هناك فرصة اكبر لعقد قمة سلام او قمة طارئة لانهاء الوضع، ولابد يقتضي الموقف سواء من مصر او من الاطراف العربية او من كل الاطراف في هذه المعادلة المعقدة التركيز اولا على تهدئة الاوضاع ووقف القتال وإلزام الجانب و لابد ان يكون هناك استعداد دولي وحشد دولي ارسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني حتى لا تتضاعف الخسائر البشرية والمادية ويتضاعف الخطر على الفاتورة الاقتصادية وانهيار البنية التحتية تحول غزة بالفعل الى ارض محروقة.

واستكمل : الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل مصر ويمثل الشعب المصري والسياسة المصرية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وأشار إلى زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة لافتاً أنه على الرغم من دعمه الكامل لاسرائيل واعلانه صراحة بان اسرائيل امنها واستقرارها له الاولوية في الاجندة الامريكية، الا انه اعترف واقر بأن حل دولتهم هو الحل الاساسي والحل للقضية الفلسطينية، ولابد أن يكون هناك فرصة نهائية لتسوية الوضع وانهاء القتال، وقد نراهن على هذا الخيار في كل الاحوال، و اولاً واخيرا الموقف المصري ثابت واصيل ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة وحق الفلسطينيين بشكل عام في أن يكون هناك أمان و أمن واستقرار وعودة إلى الهدوء مرة اخرى في الاراضي المحتلة.

وتابع: المسألة متوقفة على ادوات الضغط التي تمارسها الدول العربية وفي مقدمتها مصر على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة الامريكية وعلى اسرائيل، وادوات المصالح التجارية والاستثمارات المتبادلة وصفقات التطبيع التي انهالت على الشرق الاوسط مؤخراً، وأما فيما يخص مدى استجابة اسرائيل فقد أثبت التاريخ أن اسرائيل لا تخضع بسهولة لانها تستفيد من تصعيد العمليات العسكرية، ونحن لا نقدر أن نراهن على الدور الغربي سواء الولايات المتحدة و بريطانيا والرهان هنا يمكن أن يكون على العرب والاطراف العربية المتمثلة في دول الخليج والشرق العربي لانقاذ القضية الفلسطينية التي تتعرض للموت البطيء.