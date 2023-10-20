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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندعم الرئيس السيسي | بورسعيد تنتفض لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ..شاهد

100 مليون مصرى وراك
100 مليون مصرى وراك .. بورسعيد تنتفض لرفض تهجير الفلس؛؛ طنيي

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد ، ظهر اليوم الجمعة ، في ميدان ٣ يوليو الواقع وسط حديقة المنتزه بشارع طرح البحر أهم وأكبر الشوارع الرئيسية بالمحافظة في نطاق حي المناخ ، لتنظيم وقفة تضامنية مع أهالي غزة بفلسطين في قضيتهم ضد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

 

وندد الحشود بالاعتداء الإسرائيلي علي قطاع غزة وقتل المدنيين العزل والأطفال الأبرياء ، وأعلن الجميع دعمه لموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورفض تهجير الفلسطينيين الي أرض سيناء.

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استجابة لدعوة السيسي.. بورسعيد تنتفض لرفض التهجير ودعم الفلسطينيين| شاهد

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية والمصرية في الميدان  واللافتات المكتوب عليها عبارات داعمة لأهالي غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي.

تجمعات حاشدة لأهالي بورسعيد بميدان ٣ يوليو تضامنا مع أهالي غزة

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وارتدى المتظاهرون الشال الفلسطيني ، وهتفوا بهتافات حماسية ، لمؤازرة إخوانهم في فلسطين ، وضد العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد أداء الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين ، عقب صلاة الجمعة بمساجد المحافظة وخروجهم في مسيرات حاشدة متجهين الي ميدان ٣ / ٧ بالمنتزه.

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