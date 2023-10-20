ندعم الرئيس السيسي | بورسعيد تنتفض لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ..شاهد

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد ، ظهر اليوم الجمعة ، في ميدان ٣ يوليو الواقع وسط حديقة المنتزه بشارع طرح البحر أهم وأكبر الشوارع الرئيسية بالمحافظة في نطاق حي المناخ ، لتنظيم وقفة تضامنية مع أهالي غزة بفلسطين في قضيتهم ضد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

وندد الحشود بالاعتداء الإسرائيلي علي قطاع غزة وقتل المدنيين العزل والأطفال الأبرياء ، وأعلن الجميع دعمه لموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورفض تهجير الفلسطينيين الي أرض سيناء.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية والمصرية في الميدان واللافتات المكتوب عليها عبارات داعمة لأهالي غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي.

تجمعات حاشدة لأهالي بورسعيد بميدان ٣ يوليو تضامنا مع أهالي غزة IMG20231020150713_01 IMG20231020145451_01 IMG20231020145419_01 VID20231020145153 VID20231020143553

وارتدى المتظاهرون الشال الفلسطيني ، وهتفوا بهتافات حماسية ، لمؤازرة إخوانهم في فلسطين ، وضد العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد أداء الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين ، عقب صلاة الجمعة بمساجد المحافظة وخروجهم في مسيرات حاشدة متجهين الي ميدان ٣ / ٧ بالمنتزه.