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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة

المستشفى المعمداني
المستشفى المعمداني

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من استهداف مستشفى الأهلي المعمداني، وأسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إنها تلقت تهديدا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة.

وأشارت الجمعية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إن الاحتلال طالب الجمعية بالإخلاء الفوري للمستشفى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى؛ باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.

وطالبت الجمعية، العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي العربي المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على كل مناطق قطاع غزة، ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من عدوان الاحتلال.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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