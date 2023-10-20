قيادي بحركة فتح: مصر دائما صمام الأمان للمنطقة والقضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر دائما هي صمام الأمان لنا، ولا حرب ولا سلام في المنطقة إلا بمصر، ومصر قالت كلمتها اليوم، مطالبا الدول العربية والمجتمع الدولي بممارسة دورها، وتحمل مسؤولياتها؛ لوقف العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عدد الشهداء اليوم يقترب من 5 آلاف شهيد، من بينهم 2500 طفل، وأكثر من 1000 امرأة، وسنحاكمهم على كل هذه الجرائم مهما طال الوقت.

وأشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في القضية الفلسطينية، وخروجهم بالملايين في الشوارع؛ لنصرة غزة ومنع تهجيرهم قسريا.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من جرائم الحرب التي يجب محاسبته عليها دوليا، رأينا النساء الحوامل تقتل والأجنة في بطونهن، ولم يفرقوا بين طفل أو شيخا أو امرأة، الجميع قتل.

