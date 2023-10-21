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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للحامل عند تناول حب الرمان؟

صدى البلد

يُعتبر الرّمان من الأغذية الصحيّة التي تعتمد عليها الحامل في غذائها نظراً للعناصر الغذائية التي يحتوي عليها، مثل:
الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، وكذلك على حمض الفوليك.

نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الرمان للحامل وفقا لموقع هيلثى …

مقاوم للإمساك؛ 
فالرّمان يَحتوي على أليافٍ غذائيّةٍ تُحسّن الهضم وتمنع الإمساك الذي يصيب المرأة خلال فترة الحمل. 
الوقاية من الأنيميا: 
تحتوي ثمرة الرّمان على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين سي وعند تناوله يقي من الإصابة بفقر الدم أو مرض الأنيميا؛
ففيتامين سي يمتص الحديد في الجسم بشكلٍ جيّدٍ وينعكس هذا على الحامل بالصّحة الجيّدة لها ولجنينها الذي يولد دون أيّ مشاكلَ صحيّةٍ. 
حماية الجنين:
عندما تتناول الحامل عصير الرّمان فهذا يحمي دماغ جنينها ويقلّل من تلفِ أنسجة دماغ الجنين خلال أشهر الحمل،
فهو مادة غذائية تحتوي على الفولات التي تقي الجنين من العيوب الخَلقيّة.
ضبط الوزن،
تُعتبر ثمرة الرّمان الواحدة مادة غذائية جيّدة منخفضة السّعرات الحرارية،
وتحتوي على الكربوهيدرات والطاقة. مقاوم للنزيف:
من الفيتامينات المهمّة في الرمّان هو فيتامين ك الذي يساعد على تجلّط الدم وتقوية عظام الحامل وجنينها. تخفيض الكولسترول؛ 
فمن الفوائد الصحيّة لثمرة الرّمان هو تخفيض نسبة الكولسترول في الدم،
والرمّان أيضاً هو مُقاوم للالتهابات وللأورام السرطانيّة؛
فهو يحتوي على مضادّات الأكسدة، 
ويُحافظ على ضغط الدم في الشرايين. تسهيل الولادة:
ينشّط الرمّان عضلات الرحم؛فعند الولادة يحدث ما يُسمّى بطلق الولادة أي نقطة خروج الطفل من رحم أمه؛ حيث تحتوي حبوب الرّمان على مادة البيتا سيتورسترول التي تمنع امتصاص الكولسترول بالأمعاء وهذا بدوره يعمل كمحرّك لطلق الولادة؛
فالنساء اللواتي يعانين من تأخر موعد الولادة عليهنّ بعصير الرّمان،
وفي بداية فترة الحمل لا يُنصح بتناول أيّ من عصير وحبوب الرمان لأنه يؤدّي إلى حدوث إجهاض الجنين ويؤثّر حينها سلباً على صحة المرأة أثناء فقدانها للجنين.
تخفيض ضغط الدم:
يخفّض تناول عصير الرّمان ضغط الدّم الذي يرتفع خلال حالات تسمّم الحمل، 
الذي ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم والذي يؤثر سلباً على صحة القلب؛
 

أكل صحي الكالسيوم والبوتاسيوم الكالسيوم حمض الفوليك ضغط الدم طلق الولادة فوائد الرمان فيتامين سي يقى من الإصابة بفقر الدم

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