فلسطين.. الأونروا تسحب خدماتها من شمال مدينة غزة وتنسحب إلى الجنوب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين (الأونروا)، قررت سحب خدماتها عن شمال ومدينة غزة وأن تنسحب إلى الجنوب.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أعلن في وقت سابق مقتل 17 موظفا على الأقل يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال فيليب لازاريني، في بيان له اليوم، السبت: "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة.. للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح"، فيما دعا إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.