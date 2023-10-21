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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحي يرفع علم فلسطين فى أخر ليلة عرض لـ عيلة اتعمل لها بلوك

محمد صبحى ومسرحية
محمد صبحى ومسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

حرص الفنان محمد صبحى على دعم فلسطين وذلك خلال اخر ليلة عرض لمسرحيته الأخيرة “عيلة اتعمل لها بلوك”. 

وقام محمد صبحى برفع علم فلسطين عقب انتهاء العرض المسرحى “عيلة اتعمل لها بلوك”. 

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

مسرحية  "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

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المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضي غنائي.

وتعد مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك " ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح بمدينة سنبل ، وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي. 

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك
مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك
مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك
مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك
مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك
مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك
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